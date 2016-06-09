Тент туристический 3 х 4 м терпаулинг 80 гр/кв.м синий

|Характеристики
|3 х 4 м | люверсы | 1 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке __ л | материал 80 гр/кв.м.
Подробнее о нашей фирме ПИК-99 можно прочитать здесь >>
"Давным-давно, еще в прошлом веке, когда небо было голубым, а деревья - высокими, родилась в нашем городе фирма "ПИК-99". Родилась, конечно, по любви."
И вот уже более полутора десятков лет мы сами разрабатываем и выпускаем продукцию ПИК-99:
- снаяряжение и одежду для велотуризма;
- рюкзаки, палатки, спальники и даже туристические коврики;
- палатки для зимней рыбалки;
- надувные санки-ватрушки, они же тюбинги;
- чехлы для лыж, дуги для каркасных палаток и некоторые другие вещи.
|При покупке в нашем магазине ПИК-99 вы без всякой доплаты получаете:
+ 1 дополнительный год гарантии на любую продукцию под маркой "ПИК-99"
+ 1 дополнительный год гарантии на продукцию Deuter, Petzl, Mora, SealSkinz, Salewa
Подробнее о гарантии в магазине ПИК-99 >>
Таким образом гарантийный срок на приобретенные у нас товары составляет:
На продукцию под маркой ПИК-99 - 2 года с момента продажи через наш Интернет-магазин или наш выставочный зал на 16-й линии В.О.
На продукцию Deuter, Petzl, Mora, SealSkinz, Salewa - 2 года с момента продажи через наш Интернет-магазин или наш выставочный зал на 16-й линии В.О.
То есть если у этих производителей гарантийный срок меньше - от нашего имени мы даем гарантию 2 года!
Гарантийный срок на товары других производителей - 1 год с момента продажи.
Если у другого производителя гарантийный срок предусмотрен меньше - мы все равно даем гарантию на все товары, купленные у нас - 1 год.
Подробнее о возврате в нашем магазине здесь >>
В магазине ПИК-99 вы можете отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения, а после получения Товара - в течение 180 (ста восьмидесяти) дней, не считая дня покупки (а не 7 или 14 дней, как предусмотрено Законом РФ№ 2300-1) Отказ от товара или его возврат вы можете сделать без объяснения причин.
Вы знаете, мы гордимся тем, какие отзывы нам пишут покупатели. Значит, мы делаем полезное для людей дело. Прокрутите вниз - убедитесь сами!
Олег Прыгунов (Череповец) |
Рюкзак, спальники
Всем доброго времени суток. Случайно увидел рекламу Пик-99. Снарягу (рюкзак 90л, спальники распашные 4шт, палатка 3х местная) покупал у них в 2000 году. Специально ездил в Питер( как сейчас помню на Васке, вроде 4линия) Активно юзал и продолжаю пользоваться до сих пор, круглый год. Имел место ремонт(менял синтепон и подкладку в спальниках, обрабатывал аквастопом тент палатки). Более надёжной и долговечной снаряги для туризма не встречал. Отзыв не заказной, за свои слова отвечаю. Благодарю от души.
ПИК-99: Олег, спасибо огромное! 20 лет прошло, ничего себе!
Олег Прыгунов: Да вам парни спасибо... Уважаю людей, кто честно и почтенно делает своё дело.
В мае будет ровно 20. Я думаю дольше меня нет пользователей) (19.01.20)
Петр Данилов (Мирный, Республика Саха (Якутия) | О компании, рюкзаки Соло
Древние рюкзаки пик-99
Похожи на модель Мобула скаут 70л
Фото сделано на острове Олений оз. Вуокса Ленинградская область
ПИК-99: Пётр, это рюкзаки Соло. Наверное, Соло-100 и Соло-80. Сколько они уже у Вас?
Петр Данилов: года с 2008
ПИК-99: Пётр, а когда фото сделано? Мне интересно - сколько они прослужили к моменту фотографии :)
Петр Данилов: Фото сделано в 2015 году, но рюкзаки живы и сейчас. (05.11.2019)
Николай Кустов (Москва) | О компании
Все равно цена/качество у пик99 наилучшее. Дешевле только г....о из Ашана, соразмерно качественное в среднем по больнице в полтора раза дороже. (15.04.20)
Gleb (Россия) | О компании
Отличный магазин, нашел всё, что было нужно для похода. Ездили в Карелию на две недели, и снаряга не подвела! (13.09.2019)
Данил Белов (Россия) | О компании
Здравствуйте, хочу поблагодарить фирму ПИК-99, что добросовестно относитесь к своей работе. Сегодня получил посылку, за которую большое спасибо. Буду советовать знакомым приобретать в вашей фирме покупки, заказы. С уважением Александр (13.11.2019)
Сергей Ходев (Россия) | О компании
Пик 99, спасибо Ольге и Сергею Лащевскому в решении некоторого недоразумения. Вот где действительно заботятся о своих клиентах все на высшем уровне, такого не найдете ни в одном магазине. Если буду искать товары, то "пик 99" будет первый куда я загляну. Успехов вам и процветания. Спасибо.
ПИК-99: Сергей, спасибо что с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Размеры и характеристики, указанные у наших внешних поставщиков не всегда соответствуют истине, к сожалению. Мы проверяем размеры на палатках и пересчитываем объемы рюкзаков. Но не весь товар можно проверять. Да еще эти размеры иногда изменяются от партии к партии.
Но в любом случае мы несем ответственность за товар, выложенный у нас на сайте - что за свой, что за чужой. (02.11.2018)
Сергей Ходев (Россия) | О компании
Пик 99, спасибо Ольге и Сергею Лащевскому в решении некоторого недоразумения. Вот где действительно заботятся о своих клиентах все на высшем уровне, такого не найдете ни в одном магазине. Если буду искать товары, то "пик 99" будет первый куда я загляну. Успехов вам и процветания. Спасибо.
ПИК-99: Сергей, спасибо большое - Вы нашли время написать даже в двух местах - здесь и ВКонтакте :-)) И от меня, и от Ольги! Сергей Лащевский (02.11.2018)
Алексей Бабков (Россия) | О компании
Отличное обслуживание. Товар, упаковка, сроки - все в лучшем виде. Спасибо персоналу ПИК-99! (12.09.2018)
nikolskiyvalera1988 (Россия) | О компании
Особенно радуют распродажи и скидки)) Сервис нормальный. Заказы обрабатывают и отправляют быстро!
ПИК-99: Валерий, спасибо! Распродажи и скидки у нас честные - если уж скидка, то это действительно, скидка от той цены, по которой товар распродавался раньше :-)) (12.09.2018)
Максим Шандевский (Россия) | О компании
Заказ получил быстро всем доволен Большое Спасибо! (27.07.2018)
Ольга Иванова (Коурова) (Россия) | О компании
Тех.поддержка магазина на высоте! Консультируют всегда быстро и чётко! Помогли с подбором дуг для палатки! Заказ оформили мгновенно. И после оформления заказа сразу отправили. Даже не ожидал! Особая благодарность - Ольге, это она помогла в выборе и оформлении! (14.07.2018)
sergo40 (Россия) | О компании, коврик
Искал коврик в подарок на д/рожд. другу с весьма крупным телосложением. Лишь здесь нашёл с шириной 75см. Пока согласовал с другом, оплатил, дошли деньги, наконец коврик пришёл в город, где живёт друг - он успел уехать в отпуск, на длительную рыбалку. Утром друг уехал, а вечером "пришёл" коврик :-) Пун.Выд.Зак. отказался выдавать заказ дочери друга. Я написал в ПИК, и прямо в выходной там смогли поменять получателя - заказ получил другой друг, уезжавший на рыбалку днём позже. В итоге коврик "приехал" прямо к палатке именинника! Всё благодаря энергии и неравнодушию директора ПИКа. Сергею Лащевскому большое спасибо! Всего-то коврик, накладка со временем - вроде бы пустяки, а настроение у всех на высоте! Человеческое внимание безусловно притягивает! Удачи Вам! С уважением, Манин Сергей.
ПИК-99: Сергей, спасибо за теплые слова! Я сам рад, что удалось все успеть :-)) Ведь это же подарок! (11.07.2018)
Sergej.ivashhenko.1989 (Россия) | О компании
Хороший тематический магазин. Не попса китайского производства как у большинства конкурентов, а качественная российская снаряга. С таким снаряжением хоть в поход на выходные, хоть в отпуск в горы.
ПИК-99: Сергей, спасибо! Но от себя добавлю, что китайские товары у нас тоже есть. Правда, только такие, которые мы сами взяли бы в поход. Что периодически и происходит - берем с собой и испытываем :-)) (23.05.2018)
Александр Сеник (Россия) | О компании
Нормальный магазин.Всевозможные виды оплаты:хочешь до,хочешь после получения плати.Радует огромное количество пунктов выдачи по России.Быстрая отправка.Общение нормальное.Трек отслеживался.Заказ пришел раньше намеченного. Хватит,а то зазнаются. (25.04.2018)
Алексей Головин (Айхал, Республика Саха Якутия) | О компании
Получил вашу посылку качество таваров порадовало (19.09.2017)
Леля Киммель (Магнитогорск Челябинская обл.) | О компании, гермокошелек, велосумка ТРЕК-5
в этот раз письмо куда-то затерялось, номер заказа, конечно же, я не помню, вообщем заказ в г. Магнитогорск благополучно прибыл, спасибо большое ПИКу и его сотрудникам за оперативность и доброжелательность. С гермокошельком какая-то засада, я, наверное, туплю, не могу разобраться как его запечатать на эту застежку.. А велобокс на руль просто отличный, хотя моя зеркалочка вместе с объективом туда не влезла, придется по частям толкать. (10.05.2017)
Светлана Годовалова (Россия) | О компании, котел
Посылку получила 24 января. Удивило почти полное отсутствие маркировки производителя на изделии! Просто привыкла видеть характерные "значки", если материал изделия предназначен к использованию для пищевых целей. И памятка по уходу была бы не лишней! Вот такие "капли дегтя" в "бочке меда"! Функционал КОТЛА проверим в длинные февральские выходные в походе! В любом случае, Спасибо! (2 года назад)
Oleg Oreshnikov (Москва) | О компании
Магазин хороший, обслуживание в норме, только курьеров в Москве надо менять. (2 года назад)
maxvikt2010 (Россия) | О компании, рюкзак Соло
Это мой ответ при переписке с представителем фирмы, с удовольствием публикую его целиком здесь! "Оля, здравствуйте! Благодарю Вас! Заказ получил. Нежное обращение - признательность за удивительный стиль работы вашей фирмы: с интеллигентной заботой обо мне начиная от текста на сайте и до переписки в процессе покупки. Честно говоря, среди фирм не встречал - в основном шаблонная бесвкусица. Более того, этот стиль и ценовая политика являются для меня обоснованием того, что ваша цель не нажива, а честная прибыль от добросовестной работы. Очень это приятно, весьма рад за вас (и за нас, безусловно!). Процветания вашему делу! С Уважением и Теплым Туристическим Приветом, Максим. : -) P.S. Кстати, наткнулся на ваш сайт в поисках того, кто же шил рюкзаки "Соло", один из которых прослужил мне верой и правдой 25 лет!! И до сих пор скрипит, но служит, старина тёртый (и кое-где подшитый). А купил случайно..." (2 года назад)
Crazy Mashinist (Россия) | О компании
упаковка товара от ПИКа всегда радует) (07.06.2017)
Валенитина Мощалкова (Калуга) | О компании, одежда, котлы
Добрый день! Хочу поблагодарить за вашу работу! Заказывала в пункт самовывоза в Калуге. Пришел заказ, часть одежды не подошла по размеру. Остальное - заказывала 6 походных котелков производителя "555" - качество понравилось. Написала менеджеру по поводу неподошедшего товара, сразу выслали схему как делать возврат, квитанцию выслали уже заполненную. Отдала ее в пункте самовывоза, ничего больше не заполняла, 1 минута. Через 4-5 дней менеджер Ольга написала, что товар получен, и деньги в ближайшее время перечислят. Мои потери - 300 р за обратную доставку. Меня это абсолютно устраивает. Никогда до этого возврат не делала и такой удобный сервис был тем более приятен. Спасибо! (19.03.2017)
Андре Де-Бурьон (Россия) | О компании
Наткнулся на Ваш магазин случайно.
Однако, богоподобный ассортимент при не менее прекрасных ценах.
Я очень впечатлён.
Мне как раз все обновлять пора, да и знакомым буду советовать. (12.03.2017)
Светлана Мышкина (Санкт-Петербург) | О компании
Посылку с "Набором грибника" получила. Сама не поверила сообщению от фирмы СДЕК, когда меня известили, что мой груз на месте: ОТ ПИТЕРА ДО НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ЗА ТРИ ДНЯ!!!!!!!
Самое главное, пока не вскрывали, ждем торжественного момента и насколько все подойдет, напишу позже. Однако сейчас уже могу сказать, что один из самых приятных во всех отношениях, интернет-магазин. Получила самые вежливые и исчерпывающие инструкции по всем заданным вопросам, а также очень дельные совета даже по тем товарам, которыми данная фирма не торгует. Еще раз спасибо за все!! Уверена - еще встретимся, когда будет готов весенний прайс. (07.02.2017)
Walentin Pazmazin (Уральск, Казахстан) | О компании
да может цена и выше иногда, но оно того . качество не превзойденое и плюс отличный сервис. До сего никто так оперативно и вежливо, а самое главное крайне человеческое отношение к покупателю и понимание всех его проблем (20.08.2016)
Andrey Markin (Москва) | О компании, фонари Energizer
Заказывал в ПИК-99 в Москву 2 налобных фонаря Energizer 200 лм HEADLIGHT Vision HD+ и 2 комплекта термо белья. Быстрая доставка в четверг заказал в понедельник привезли. Все соответствует описанию. упаковано хорошо. я доволен. Не мало важно, что товар качественный(не то что продают в сетевых магазинах) Не первый раз заказываю в этом магазине. Рекомендую. (3 года назад)
Андрей Мишин (Россия) | О компании, ватрушки
Заказал в интернет магазине ПИК-99 две ватрушки,детям подарок на Новый Год. Через неделю заказал поступил в пункт выдачи, но вот чудо- в упаковке одна ватрушка, а стоимость указана за две((( Подарки дети, от Деда Мороза, не получат! Спасибо ВАМ за это!
ПИК-99: Андрей, я очень извиняюсь за нас. Это ужасный прокол. Особенно еще потому, что это должен был быть подарок от деда Мороза. Очень надеюсь, что у нас еще есть время исправиться, завтра можем Вам отправить новый, правильный, заказ. Если Вы согласитесь оставить заказ в силе - с нас скидка 10% на ватрушки и доставка до Вашего города за наш счет. Сергей Лащевский, руководитель ПИКа. (3 года назад)
Юрий Иванов (Россия) | О компании
Качество товара, скорость доставки, общительность менеджеров, о чем еще может мечтать потребитель, в ПИК-99 все это присутствует МОЛОДЦЫ! (3 года назад)
Павел Смаглеев (Гатчина, ЛО) | О компании
Боже какое счастье что у вас появилась группа вк я уже лет 12 обожаю продукцию пик 99, спасибо что вы есть, вот щаз тока нашел вашу группу и не могу не написать вам спасибо. (24.05.2015)
Моисей Иванов (Киров, КО) | О компании
"Пик-99"-Производство Турснаряжения, да у меня есть ваша снаряга. Мне нравится. И на камче и бБайкале хорошо себя показала (22.04.2015)
ana-balashova (Россия) | О компании
Отличная компания, я в ней работала и знаю как там все происходит "изнутри", отличный коллектив, все супер,а значит и выпускаемая продукция отличного качества. (6 лет назад)
Станислав Чижов (Нижний Новгород) | О компании, гермокошельки, складная пила, герморюкзак 100 литров, тент 5х3
Второй раз заказываю по интернету Вашу продукцию..и остаюсь очень доволен.Посылки приходят на почту, в очень короткий срок.Хорошо упакованными и все согласно договора.Спасибо! Буду еще заказывать!
ПИК-99: Станислав, спасибо! )) А что именно Вы у нас заказывали оба раза? И как Вам наша продукция?
Станислав Чижов: ну первый раз я заказал пару гермокошельков и складную пилу, а в этот раз герморюкзак на сто литров и тент 5на 3 метров, и вот сегодня эти вещи уже у меня, теперь посматриваю на котелки.... (21.03.20)
Виктор Царевский (Таганрог Ростовская обл.) | О компании
Здравствуйте, Я сделал заказ#21023 в интернет магазине 27 июня в понедельник и оформили его очень быстро. Передали в службу доставки во вторник. Тут все хорошо. Чего нельзя сказать о ваших партнёрах по доставке. Они отправили посылку аж в следующий понедельник. И это слегка обидно))
UPD. Посылку успели получить перед самым отъездом!)
ПИК-99: Виктор, здравствуйте.
Спасибо большое за обратную связь. У Вас отправка шла Почтой. И сожалению, тут выстраивается цепочка: мы - курьерка - Почта России. Напрямую работать с Почтой мы сейчас не можем. И не можем повлиять на ускорение процессов после передачи посылки курьерке.
Но вот что надо будет сделать - это более четко предупреждать покупателей о возможных увеличениях сроков. Потому что мы говорим покупателю то, что обещает курьерка - мол, мы за 1-2 дня передадим на Почту. А выходит - не так. И об этом надо предупреждать покупателей.
И тут очень важна эта обратная связь. (09.06.2016)
fuzzy003 (Россия) | О компании, кружки 555, чехол для коврика
Заказывал в Пике несколько кружек 555, чехол для каремата + пару мелочей вроде открывашек для консервов. Забирал в пункте выдачи, причем заказ доходит значительно быстрее, чем указывает Ольга в письме. При получении кружки были в целлофане, разворачивать не стал, дома посмотрел, одна оказалась с браком - сквозные прорезы на стенках в нескольких местах. Подумал - сам виноват, что на пункте выдачи не проверил и не отказался. Но решил таки отписаться в письме, тем более Ольга просила написать при получении. Написал, сразу извинились, предложили вернуть деньги или выслать в пункт выдачи еще одну кружку. Согласился на еще одну кружку и через 1-2 дня она была в пункте выдачи. Работа с клиентом и скорость обработки заказов просто на высоте! Честно не ожидал, что с по сути копеечной кружкой кто-то будет возиться. Пик-99 - молодцы! Так держать! Обязательно буду заказывать еще.
ПИК-99: Спасибо за отличный отзыв! Очень ценно всестороннее описание работы компании - не только исключительно положительных моментов, но и того, как она справляется с недочетами обслуживания. С нетерпением ждем Ваших дальнейших детальных откликов на нашем сайте! (4 года назад)
Алексей Пайков (Владимир, ВО) | О компании, палатка рыбака СТЭК КУБ-2
Заказал палатку стек куб-2 трехслоную ужасное не соответствие размерам, да и с молниями возникают проблемы. Осталось очень плохое впечатление о компании.
ПИК-99: Алексей, здравствуйте.
В письме нам Вы пишете: "Здравствуйте, палатка пришла но она не соответствует заявленным размерам. Заявлено было высота боковой стенки 180 и высота по центру 205. Я при своем росте 182 не смог встать даже по центру в полный рост! Из нюансов с большим усилием закрывается входная дверь и почти невозможно закрыть вентиляционное отверстие! От палатки отказался, хотелось бы узнать как можно решить данную ситуацию? Крайне расстроился ведь так надеялась что хоть у вас всё честно, и по отзывам вас хвалят... Спасибо за понимание!!!"
Что касается размеров - то я сам себя не понимаю. Обычно мы берем за основу данные производителя, но я сам их перепроверяю. Получается, либо я ошибся при замерах палатки, либо не исправил не сайте. Я проверю и исправлю.
То, что плохо работают молнии, а палатка была без уценки - это, безусловно, наш большой прокол. За что я, как руководитель, очень извиняюсь перед Вами.
Возврат, в такой ситуации, естественно за наш счет.
Алексей Пайков: мне уже девушка с вашей компании всё объяснила и помогла решить некоторые проблемы с возвратом! Всего вам наилучшего. Что могу сказать качество работы сотрудников на высоте. (15.03.2018)
Мария Яковлева (Россия) |
Чехол на рюкзак
Очень благодарна!! Несколько раз пыталась заказать синий чехол на рюкзак, но в наличии были только черные (не приемлю). В результате менеджер Ольга каким-то чудом догадалась, что Гугл почему-то выдает мне не все российские источники, и прислала ссылку на сайт производителя, и даже посмотрела, что там еще остались синие!! Это забота о НЕ-клиенте и самое настоящее благородство!! Я уже заказала, жду, радуюсь.
ПИК-99: Мария, спасибо за отзыв! Жалко, у нас не было синих чехлов! Хотя тогда Вы бы не оставили такой замечательный отзыв :-)) (05.03.2020)
Станислав Шумков (
Севастополь) |
Спальный мешок; термобелье.
Спальник и т.бельё. Сегодня получил, очень благодарен. Обслуживание у Вас на высоте, буду рекомендовать ПИК99 всем своим друзьям и знакомым. В общем спасибо. С уважением Станислав Шумков. (15.07.2018)
Александр Андреев (Москва) |
Спальный мешок
Интернет магазин классный. Заказал спальный мешок всё благополучно случилось. За 2 дня товар из Питера в Москву доехал. Спасибо всем участвовавшим за оперативность и внимание. (15.07.2018)
Еще отзывы о нас можно подробнее посмотреть здесь >>
Так как ПИК-99 работает уже давно, в Интернете можно найти множество отзывов о нас, о нашей продукции, обзоров, тестов...
Наберите в поисковике "ПИК-99 отзывы" или "ПИК-99 тесты" и узнаете о нас много всего :-)
Но чтобы облегчить вам эту задачу, мы приводим ссылки на интернет-ресурсы, где обсуждается наша фирма или наша продукция:
Отзывы покупателей и о нашей продукции, и о фирме ПИК-99 в нашей группе ВКонтакте >>
Отзывы о фирме ПИК-99 на портале YELL.ru >>
Отзывы о продукции ПИК-99 на сайте ActiveInfo >>
Отзывы о продукции ПИК-99 на сайте ВелоПитер >>
Отзывы о продукции ПИК-99 на сайте Питерский Охотник >>
Отзывы о нашем интернет-магазине (velo36.ru Воронеж)
Отзывы на сайте "Путешествия по Кольскому и "Скитальцы севера" (спальники, санки-ватрушки, палатка Грань-1)
Отзывы о продукции ПИК-99 на сайте Комиссии научного туризма Русского Географического общества (КНТ РГО) knt.org.ru
Отчет об испытаниях палатки "Одиножды один"
Тест-обзор наших легких палаток, проведенный сайтом ActiveInfo
Тест-драйв велосипедного чехла, проведенный сайтом ВелоПитер
Обсуждение наших легких палаток на форуме ВелоПитера
Обзор палатки ПИК-3-плюс, проведенный блогом Survival Panda
Отчет об испытаниях палатки ПИК-99 "Одиножды один Суперлайт" (очень подробный обзор, LiveJournal)
Отчет об испытаниях палатки "Дважды два Суперлайт" (survivalpandas.blogspot.ru) >>
Туристический тент плотностью 80-90 гр/кв.м. подходит для нечастых выездов на природу или когда важно снизить вес снаряжения. Для длительного и интенсивного использования лучше приобрети тент из более плотного материала - больше 100 гр/кв.м.
- размер: 4 х 3 м;
- размер в свернутом виде: ____
- вес: 1 кг
- водостойкость: 10000 мм водяного столба;
- для снижения веса и объема снаряжения сделан из облегченного материала плотностью 80 гр/кв.м.;
- по краю тента сделано усиление и набиты стальные люверсы
- шнур для растяжек и колышки в комплект не входят. Рекомендуем их приобретать отдельно.
Терпаулинговый тент 4 х 3 м подходит для компании туристов из нескольких человек. Под ним можно организовать столовую, а с краю - кухню. Его можно растянуть над входом в палатку.
Терпаулинг сплетен из полиэтиленовых полосок и заламинирован с двух сторон. В отличие от обычного полиэтилена для парников - он существенно прочнее. Износостойкий и совершенно непромокаемый. Водостойкость терпаулинга заявляется 10000 мм водяного столба - но это, скорее всего, потому, что 10 тыс - это предел шкалы типового прибора для измерения водостойкости :-))
В любом случае - для тента такой водостойкости более чем достаточно.
По сравнению с туристическими тентами из ткани - вы можете купить терпаулинговые существенно дешевле. Но они несколько тяжелее и существенно больше занимают объем в упаковке. Поэтому лучше подходят для стационарного лагеря или водного похода, чем для пеших и велопоходов.