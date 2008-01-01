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Главная \ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН \ Палатки, тенты, запчасти \ Тенты туристические

Тенты туристические

Туристические тенты бывают двух основных видов - из ткани или из терпаулинга (ламинированного полиэтилена). Какие тенты для каких целей лучше подходят - мы написали в конце этой страницы

Обратите внимание - не ко всем тентам в комплекте идут оттяжки и колышки. К каким прилагаются, к каким нет и сколько надо шнура на тент какого размера - мы рассказываем также в конце страницы. И еще даем совет, какие колышки стоит использовать для рыхлого грунта.

Походный совет: как отремонтировать в походных условиях тент, если из него вырвало оттяжку? Берете маленькую шишку, оборачиваете ее материалом тента и обвязываете шуром. Зачастую такое импровизированное крепление служит потом годами и до нормального ремонта руки так и не доходят :-))

Тенты-шатры (на каркасе) можно посмотреть здесь >>

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ПИК-99  BTrace  Rockland  Tramp  Манарага 
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Тент туристический 2 х 3 м терпаулинг 80 гр/кв.м синий
Артикул: нет
Тент туристический 2 х 3 м терпаулинг 80 гр/кв.м синий
Для периодического использования в походах, на 1-2 человек
Характеристики2 х 3 м | люверсы | 0.55 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке 4 л | материал 80 гр/кв.м.
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410 Р
Характеристики2 х 3 м | люверсы | 0.55 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке 4 л | материал 80 гр/кв.м.
Тент туристический 3 х 4 м терпаулинг 80 гр/кв.м синий
Артикул: нет
Тент туристический 3 х 4 м терпаулинг 80 гр/кв.м синий
Для периодического использования в походах, на 2-4 человек
Характеристики3 х 4 м | люверсы | 1 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке __ л | материал 80 гр/кв.м.
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770 Р
Характеристики3 х 4 м | люверсы | 1 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке __ л | материал 80 гр/кв.м.
Тент туристический 3 х 6 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Артикул: нет
Тент туристический 3 х 6 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Для продолжительного использования в стационарном лагере, на компанию туристов из нескольких человек.
Характеристики3 х 6 м | люверсы | __ кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке | материал 110 гр/кв.м.
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1 180 Р
Характеристики3 х 6 м | люверсы | __ кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке | материал 110 гр/кв.м.
Тент туристический 4 х 6 м терпаулинг 90 гр/кв.м Tramp зеленый TLTP-003
Артикул: нет
Тент туристический 4 х 6 м терпаулинг 90 гр/кв.м Tramp зеленый TLTP-003
Для периодического использования в стационарном лагере, на группу 6-8 человек
Характеристики4 х 6 м | люверсы | 2,2 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке 9 л | материал 90 гр/кв.м.
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1 570 Р
Характеристики4 х 6 м | люверсы | 2,2 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке 9 л | материал 90 гр/кв.м.
Тент туристический 4 х 8 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Артикул: нет
Тент туристический 4 х 8 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Для продолжительного использования в стационарном лагере, на группу 7-9 человек
Характеристики4 х 8 м | люверсы | 3,5 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке | материал 110 гр/кв.м.
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1 990 Р
Характеристики4 х 8 м | люверсы | 3,5 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке | материал 110 гр/кв.м.
Тент туристический 5 х 6 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Артикул: нет
Тент туристический 5 х 6 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Для продолжительного использования в стационарном лагере, на группу 10-12 человек
Характеристики5 х 6 м | люверсы | __ кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке | материал 110 гр/кв.м.
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1 870 Р
Характеристики5 х 6 м | люверсы | __ кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке | материал 110 гр/кв.м.
Тент туристический 6 х10 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Артикул: нет
Тент туристический 6 х10 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Материал повышенной плотности для повышения прочности. Для стационарного лагеря, для группы 10-15 человек
Характеристики6 х 10 м | люверсы | 6,7 кг | водостойкость 10000 мм | материал 110 гр/кв.м.
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3 490 Р
Характеристики6 х 10 м | люверсы | 6,7 кг | водостойкость 10000 мм | материал 110 гр/кв.м.
Тент туристический 6 х10 м терпаулинг 180 гр/кв.м усиленный Манарага
Артикул: нет
Тент туристический 6 х10 м терпаулинг 180 гр/кв.м усиленный Манарага
Материал повышенной плотности для повышения прочности. Для стационарного лагеря, для группы 10-15 человек
Производитель:Манарага
Характеристики6 х 10 м | люверсы | 11 кг | водостойкость 10000 мм | материал 180 гр/кв.м.
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4 250 Р
Производитель:Манарага
Характеристики6 х 10 м | люверсы | 11 кг | водостойкость 10000 мм | материал 180 гр/кв.м.
Шнур плетеный Ø3,1 мм с сердечником (20м)
Артикул: нет
Шнур плетеный Ø3,1 мм с сердечником (20м)
Прочный шнур для разных походных нужд. Плотное плетение, почти не тянется. Мы на своем производстве используем его для изготовления оттяжек палаток и тентов.
ХарактеристикиØ3,1 мм | 16 прядей | тонкий сердечник | разрывная нагрузка - 150 кгc
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170 Р
ХарактеристикиØ3,1 мм | 16 прядей | тонкий сердечник | разрывная нагрузка - 150 кгc
Шнур плетеный Ø4.5 мм с сердечником (20м)
Артикул: нет
Шнур плетеный Ø4.5 мм с сердечником (20м)
Очень прочный шнур для разных походных нужд. Плотное плетение, почти не тянется. Благодаря сердечнику шнур большого диаметра не вытягивается. Может использоваться в качестве растяжки между деревьями, через которую перебрасывается большой групповой тент.
ХарактеристикиØ4,5 мм | 24 пряди | многожильный сердечник | разрывная нагрузка - 350 кгc
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320 Р
ХарактеристикиØ4,5 мм | 24 пряди | многожильный сердечник | разрывная нагрузка - 350 кгc
Стойки для тентов и палаток ПИК-99 h=130 см (дюралюминий)
Артикул: нет
Стойки для тентов и палаток ПИК-99 h=130 см (дюралюминий)
стойки имеют небольшую длину секции и вес - поэтому их удобно переносить в рюкзаке
Производитель: ПИК-99
Характеристикипара, вес 380 гр | 16х1 мм | 1 стойка = 3 секции | длина секции 46 см
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990 Р
Стойки для тентов и палаток ПИК-99 h=170 см (дюралюминий)
Артикул: нет
Стойки для тентов и палаток ПИК-99 h=170 см (дюралюминий)
стойки имеют небольшую длину секции и вес - поэтому их удобно переносить в рюкзаке
Производитель: ПИК-99
Характеристикипара, вес 500 гр | 16х1 мм | 1 стойка = 4 секции | длина секции 46 см
подробнее
1 290 Р
Стойки для тентов и палаток ПИК-99 h=210 см (дюралюминий)
Артикул: нет
Стойки для тентов и палаток ПИК-99 h=210 см (дюралюминий)
стойки имеют небольшую длину секции и вес - поэтому их удобно переносить в рюкзаке
Производитель: ПИК-99
Характеристикипара, вес 620 гр | 16х1 мм | 1 стойка = 5 секций | длина секции 46 см
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1 590 Р
Стойки для тентов и палаток BTrace h=220 см (сталь)
Артикул: А0310
Стойки для тентов и палаток BTrace h=220 см (сталь)
Для тентов, имеющих люверсы. Пружинная фиксация переходников секций.
Производитель:Tramp
Характеристикипара, вес 1.1 кг | 16 мм | 1 стойка = 4 секции | длина секции 62 см
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1 390 Р
Тент туристический 2 х 3 м терпаулинг 90 гр/кв.м Tramp зеленый TLTP-001
Артикул: TLTP-001
Тент туристический 2 х 3 м терпаулинг 90 гр/кв.м Tramp зеленый TLTP-001
Для периодического использования в походах, на 1-2 человек
Характеристики2 х 3 м | люверсы | 0.6 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке 4 л | материал 90 гр/кв.м.
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480 Р
Тент туристический 2 х 3 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Артикул: нет
Тент туристический 2 х 3 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Для интенсивного использования в походах, на 1-2 человек
Характеристики2 х 3 м | люверсы | 0.68 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке | материал 110 гр/кв.м.
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480 Р
Тент туристический 3 х 3 м из ткани, BTrace
Артикул: Т0331
Тент туристический 3 х 3 м из ткани, BTrace
300х300 см, усиленные углы
Производитель:BTrace
Характеристикивес 0,7 кг
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2 090 Р
Тент туристический 3 х 3 м из ткани, Tramp
Артикул: trt-100.04
Тент туристический 3 х 3 м из ткани, Tramp
300х300 см, усиленные углы
Производитель:Tramp
Характеристикивес 0,7 кг
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2 090 Р
Тент туристический 3 х 3 м из ткани, с тубусом под опору (тент-грибок) RockLand
Артикул: нет
Тент туристический 3 х 3 м из ткани, с тубусом под опору (тент-грибок) RockLand
Можно растянуть, как обычный тент, "домиком". Еще можно растянуть горизонтально - так закроете бОльшую площадь. В центре - подпереть "дрыном", чтобы тент не провисал и не накапливал воду. При порывах ветра тубус будет держать опору и она не сползает в сторону.
Производитель:Rockland
Характеристикивес 1.15 кг | 300 х 300 см | тубус и усиливающая накладка посередине - удерживают центральную опору и не дают ей прорвать ткань
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2 250 Р
Тент туристический 3 х 4 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Артикул: нет
Тент туристический 3 х 4 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Для интенсивного использования в походах, на 2-4 человек
Характеристики3 х 4 м | люверсы | 1,3 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке | материал 110 гр/кв.м.
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890 Р
Тент туристический 3 х 5 м из ткани, BTrace
Артикул: Т0348
Тент туристический 3 х 5 м из ткани, BTrace
500х300 см, усиленные углы. В центре - предусмотрено место под опорную стойку.
Производитель:BTrace
Характеристикивес 1,1 кг | швы проклеены
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2 850 Р
Тент туристический 3 х 5 м терпаулинг 80 гр/кв.м синий
Артикул: нет
Тент туристический 3 х 5 м терпаулинг 80 гр/кв.м синий
Для периодического использования в стационарном лагере, на компанию туристов из нескольких человек.
Характеристики3 х 5 м | люверсы | 1,3 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке __ л | материал 80 гр/кв.м.
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920 Р
Тент туристический 3 х 5 м терпаулинг 90 гр/кв.м Tramp зеленый TLTP-002
Артикул: нет
Тент туристический 3 х 5 м терпаулинг 90 гр/кв.м Tramp зеленый TLTP-002
Для периодического использования в стационарном лагере, на компанию туристов из нескольких человек.
Характеристики3 х 5 м | люверсы | 1.6 кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке 6,5 л | материал 90 гр/кв.м.
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1 080 Р
Тент туристический 4 х 6 м из ткани, BTrace
Артикул: T0355
Тент туристический 4 х 6 м из ткани, BTrace
600х400 см, усиленные углы. В центре - предусмотрено место под опорную стойку.
Производитель:BTrace
Характеристикивес 1,8 кг | швы проклеены
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4 180 Р
Тент туристический 4 х 6 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Артикул: нет
Тент туристический 4 х 6 м терпаулинг 110 гр/кв.м синий
Для продолжительного использования в стационарном лагере, на группу 6-8 человек
Характеристики4 х 6 м | люверсы | __ кг | водостойкость 10000 мм | объем в упаковке | материал 110 гр/кв.м.
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1 570 Р
Тент туристический 4,4х4,4 м со стойками BTrace
Артикул: Т0379
Тент туристический 4,4х4,4 м со стойками BTrace
тент шестигранной формы
Производитель:BTrace
Характеристикигабариты 440 х 440 см | полный вес (вместе со стойками) 2,1 кг | цвет - зеленый
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2 950 Р
Тент туристический 4,4х4,4 м со стойками Tramp
Артикул: TLT-034
Тент туристический 4,4х4,4 м со стойками Tramp
тент шестигранной формы
Производитель:Tramp
Характеристикигабариты 440 х 440 см | полный вес (вместе со стойками) 2,1 кг | цвет - зеленый
подробнее
2 950 Р
Тент туристический 6 х 6 м из ткани, BTrace
Артикул: Т0362
Тент туристический 6 х 6 м из ткани, BTrace
600х600 см, усиленные углы. В центре - предусмотрено место под опорную стойку.
Производитель:BTrace
Характеристикивес 2,3 кг | швы проклеены
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5 770 Р
Термопокрывало изотермическое (космическое одеяло)
Артикул: TRA-238
Термопокрывало изотермическое (космическое одеяло)
компактное спасательное одеяло — помещается в кармане
сохраняет тепло тела на 90%
отражает солнечные лучи
Производитель:Tramp
ХарактеристикиМатериал: PET пленка с металлическим напылением| Размер: 250x150 см| Размер в сложенном виде: 8 х 6 х 3 см
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200 Р

Тенты для походов, из ткани

Тканевые походные тенты легкие и компактные! Они долговечнее тентов из терпаулинга, но дороже. Их выбирают в тех случаях, когда важны именно малый вес и компактность - когда вы на маршруте и каждый день несете или везете тент. Это, например, пешие или велосипедные походы. Иногда и водные - когда важна компактность ( в одноместном каяке не так много места для размещения вещей).

Для закрепления оттяжек в тентах для похода из ткани используются не люверсы, а петли из стропы. Они пришиты, места пришива дополнительно усилены тканью или кусочками тезы (ПВХ-ткань от тентов автомобилей). Это крепче и долговечнее, чем люверсы. Ветровая нагрузка от петли передается на ткань тента не точечно, как у люверса. А распределенно за счет усиливающих накладок. Поэтому даже при многолетней эксплуатации петли у легких тканевых тентов отрываются очень редко.

Для того, чтобы с тента стекал дождь, а не скапливался на нем "ванной", тент обычно растягивают "домиком" - натягивают по коньку, края располагают ниже. Но при этом защищаемая от дождя площадь уменьшается. Еще один способ - натянуть тент горизонтально, а по центру подпереть "дрыном". Получается "грибок". Чтобы палка не прорвала ткань, в некоторых моделях центральное место усиливают накладкой. Если усиления нет - можете просто обмотать палку вверху чем то мягким.

Тент-грибок.
Но просто упертый в крышу "дрын" будет при ветре сползать с центральной точки. Чтобы этого не происходило, выпускаются тенты для похода с центральным тубусом (тент-грибок). Тубус затягивается вокруг опоры и держит ее на одном месте.

Такой тент можно также растянуть обычным способом - по коньку, домиком.

Тент на стойках.
Еще одна разновидность -туристический тент на стойках. Если вы ставите лагерь в лесу, то нет проблемы растянуть тент между деревьями. А вот если стоянка на опушке, на берегу моря или водохранилища - деревьев рядом может и не оказаться. В таком случае используются специальные тенты НЕпрямоугольной формы. Тент на двух стойках - шестиугольный, такой натянуть проще, чем прямоугольный.

 

Тенты для походов, из терпаулинга

Тенты из терпаулинга при тех же размерах стоят существенно дешевле тканевых: Их покупают обычно в таких случаях:

  • тент нужен редко, есть смысл потратить на него меньше денег;
     
  • тент нужен для стационарного лагеря - вес и габариты упаковки не критичны, один раз можно донести / довезти до стоянки. Опять таки, нет необходимости доплачивать за малый вес;
     
  • тент нужен больших размеров. Площадь тента велика, разница в цене между тканевым и терпаулинговым становится очень заметной. Кроме того, тканевые тенты размером больше чем 6х6 м не выпускаются;
     
  • тент используется как костровой. Если терпаулинговый тент натянут достаточно высоко, а костер вы используете для того, чтобы готовить еду (а не распалить вовсю и водить вокруг него хороводы), то материал почти не прожигается искрами. В плане искростойкости терпаулинг выигрывает у ткани. К тому же за счет более низкой стоимости его не так жалко :-))
    ВАЖНО: в качестве костровых лучше использовать тенты из терпаулинга плотностью выше 100 гр/кв.м.

Чем выше плотность терпаулинга тента, тем он тяжелее и дороже. Но при этом долговечнее. Это извечный компромисс. Тент из более плотного материала дольше прослужит. В нем прочнее "сидят" люверсы.

Чем больше тент, тем выше у него парусность, тем выше на него нагрузка при ветре. Именно поэтому самые большие групповые тенты, предназначенные для укрытия целого лагеря (лагерные тенты), делают из терпаулинга плотностью выше 100 гр/кв.м.

А вот небольшие походные тенты, размером до 3х5 м, вполне можно купить и из более тонкого материала - 80-90 гр/кв.м. Они тоже долго прослужат, если их использовать не интенсивно и не в очень тяжелых погодных условиях.

 

Шнуры (веревки) и колышки для тентов

Хотим обратить ваше внимание на колышки.
Растяжки от походных тентов часто привязывают к деревьям, когда он натянут высоко. Но иногда их приходится зацеплять за колышки, воткнутые в землю. Тент, в отличие от туристической палатки, имеет большую парусность и в ветреную погоду на растяжки будут приходиться значительные нагрузки. Если грунт рыхлый - рекомендуем использовать винтовые колышки. В песке они держат гораздо лучше, чем обычные. А в плотном грунте - вообще "сидят намертво"

 1:02   1:27


К тентам из терпаулинга колышки не прилагаются. В комплект тканевых тентов входят круглые колышки-шпильки, они не рассчитаны на значительные ветровые нагрузки. Если устойчивые колышки нужны - и спиральные, и V-образные можно подобрать здесь.

Не забудьте также купить шнур для растяжки тента.
В комплект терпаулинговых тентов не входит шнур. На одну оттяжку требуется 3-4 метра шнура. Рекомендуемое количество оттяжек:

  • тент 3х3 - 6-8 оттяжек;
  • тент 3х4, 3х5 - 8 оттяжек;
  • тент 3х6...5х6 - 8-10 оттяжек
  • тент 6х10 - 10-12 оттяжек

Для больших групповых тентов в качестве центральных растяжек рекомендуем использовать более толстый шнур.

В комплекте к тканевым тентам для туризма идут растяжки по 3 м. Но иногда их длины бывает недостаточно, некоторые приходится надставлять и лучше иметь моток запасной веревки для тента.

Название
для туризма и велотуризма, для рыбалки и охоты, для активного отдыха
Адрес:
Санкт-Петербург, В.О., 16-я линия, д.7, территория завода "Игротехника"
Корпус №14, офис №14-101, 1 этаж
Работаем по будням, 9:00 - 18:00
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