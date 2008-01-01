Тенты туристические

Туристические тенты бывают двух основных видов - из ткани или из терпаулинга (ламинированного полиэтилена). Какие тенты для каких целей лучше подходят - мы написали в конце этой страницы.

Обратите внимание - не ко всем тентам в комплекте идут оттяжки и колышки. К каким прилагаются, к каким нет и сколько надо шнура на тент какого размера - мы рассказываем также в конце страницы. И еще даем совет, какие колышки стоит использовать для рыхлого грунта.

Походный совет: как отремонтировать в походных условиях тент, если из него вырвало оттяжку? Берете маленькую шишку, оборачиваете ее материалом тента и обвязываете шуром. Зачастую такое импровизированное крепление служит потом годами и до нормального ремонта руки так и не доходят :-))

Тенты-шатры (на каркасе) можно посмотреть здесь >>

Тенты для походов, из ткани

Тканевые походные тенты легкие и компактные! Они долговечнее тентов из терпаулинга, но дороже. Их выбирают в тех случаях, когда важны именно малый вес и компактность - когда вы на маршруте и каждый день несете или везете тент. Это, например, пешие или велосипедные походы. Иногда и водные - когда важна компактность ( в одноместном каяке не так много места для размещения вещей).

Для закрепления оттяжек в тентах для похода из ткани используются не люверсы, а петли из стропы. Они пришиты, места пришива дополнительно усилены тканью или кусочками тезы (ПВХ-ткань от тентов автомобилей). Это крепче и долговечнее, чем люверсы. Ветровая нагрузка от петли передается на ткань тента не точечно, как у люверса. А распределенно за счет усиливающих накладок. Поэтому даже при многолетней эксплуатации петли у легких тканевых тентов отрываются очень редко.

Для того, чтобы с тента стекал дождь, а не скапливался на нем "ванной", тент обычно растягивают "домиком" - натягивают по коньку, края располагают ниже. Но при этом защищаемая от дождя площадь уменьшается. Еще один способ - натянуть тент горизонтально, а по центру подпереть "дрыном". Получается "грибок". Чтобы палка не прорвала ткань, в некоторых моделях центральное место усиливают накладкой. Если усиления нет - можете просто обмотать палку вверху чем то мягким.

Тент-грибок.

Но просто упертый в крышу "дрын" будет при ветре сползать с центральной точки. Чтобы этого не происходило, выпускаются тенты для похода с центральным тубусом (тент-грибок). Тубус затягивается вокруг опоры и держит ее на одном месте.

Такой тент можно также растянуть обычным способом - по коньку, домиком.

Тент на стойках.

Еще одна разновидность -туристический тент на стойках. Если вы ставите лагерь в лесу, то нет проблемы растянуть тент между деревьями. А вот если стоянка на опушке, на берегу моря или водохранилища - деревьев рядом может и не оказаться. В таком случае используются специальные тенты НЕпрямоугольной формы. Тент на двух стойках - шестиугольный, такой натянуть проще, чем прямоугольный.

Тенты для походов, из терпаулинга

Тенты из терпаулинга при тех же размерах стоят существенно дешевле тканевых: Их покупают обычно в таких случаях:

тент нужен редко, есть смысл потратить на него меньше денег;



тент нужен для стационарного лагеря - вес и габариты упаковки не критичны, один раз можно донести / довезти до стоянки. Опять таки, нет необходимости доплачивать за малый вес;



тент нужен больших размеров. Площадь тента велика, разница в цене между тканевым и терпаулинговым становится очень заметной. Кроме того, тканевые тенты размером больше чем 6х6 м не выпускаются;



тент используется как костровой. Если терпаулинговый тент натянут достаточно высоко, а костер вы используете для того, чтобы готовить еду (а не распалить вовсю и водить вокруг него хороводы), то материал почти не прожигается искрами. В плане искростойкости терпаулинг выигрывает у ткани. К тому же за счет более низкой стоимости его не так жалко :-))

ВАЖНО: в качестве костровых лучше использовать тенты из терпаулинга плотностью выше 100 гр/кв.м.

Чем выше плотность терпаулинга тента, тем он тяжелее и дороже. Но при этом долговечнее. Это извечный компромисс. Тент из более плотного материала дольше прослужит. В нем прочнее "сидят" люверсы.

Чем больше тент, тем выше у него парусность, тем выше на него нагрузка при ветре. Именно поэтому самые большие групповые тенты, предназначенные для укрытия целого лагеря (лагерные тенты), делают из терпаулинга плотностью выше 100 гр/кв.м.

А вот небольшие походные тенты, размером до 3х5 м, вполне можно купить и из более тонкого материала - 80-90 гр/кв.м. Они тоже долго прослужат, если их использовать не интенсивно и не в очень тяжелых погодных условиях.

Шнуры (веревки) и колышки для тентов

Хотим обратить ваше внимание на колышки.

Растяжки от походных тентов часто привязывают к деревьям, когда он натянут высоко. Но иногда их приходится зацеплять за колышки, воткнутые в землю. Тент, в отличие от туристической палатки, имеет большую парусность и в ветреную погоду на растяжки будут приходиться значительные нагрузки. Если грунт рыхлый - рекомендуем использовать винтовые колышки. В песке они держат гораздо лучше, чем обычные. А в плотном грунте - вообще "сидят намертво"

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К тентам из терпаулинга колышки не прилагаются. В комплект тканевых тентов входят круглые колышки-шпильки, они не рассчитаны на значительные ветровые нагрузки. Если устойчивые колышки нужны - и спиральные, и V-образные можно подобрать здесь.

Не забудьте также купить шнур для растяжки тента.

В комплект терпаулинговых тентов не входит шнур. На одну оттяжку требуется 3-4 метра шнура. Рекомендуемое количество оттяжек:

тент 3х3 - 6-8 оттяжек;

тент 3х4, 3х5 - 8 оттяжек;

тент 3х6...5х6 - 8-10 оттяжек

тент 6х10 - 10-12 оттяжек

Для больших групповых тентов в качестве центральных растяжек рекомендуем использовать более толстый шнур.

В комплекте к тканевым тентам для туризма идут растяжки по 3 м. Но иногда их длины бывает недостаточно, некоторые приходится надставлять и лучше иметь моток запасной веревки для тента.