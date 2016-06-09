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Главная \ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН \ Палатки, тенты, запчасти \ Аксессуары для палаток \ Шнур плетеный Ø3,1 мм с сердечником (20м)

Шнур плетеный Ø3,1 мм (20м)

Артикул: нет
170 Р
ХарактеристикиØ3,1 мм | 16 прядей | тонкий сердечник | разрывная нагрузка - 150 кгc
Заказ в 1 клик
ХарактеристикиØ3,1 мм | 16 прядей | тонкий сердечник | разрывная нагрузка - 150 кгc
Прочный шнур для разных походных нужд. Плотное плетение, почти не тянется. Мы на своем производстве используем его для изготовления оттяжек палаток и тентов.
ХарактеристикиØ3,1 мм | 16 прядей | тонкий сердечник | разрывная нагрузка - 150 кгc
Что вы получаете, покупая в ПИКе
Крепкую продукцию  российского  производства  
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Подробнее о нашей фирме ПИК-99 можно прочитать здесь >>

"Давным-давно, еще в прошлом веке, когда небо было голубым, а деревья - высокими, родилась в нашем городе фирма "ПИК-99". Родилась, конечно, по любви."

 

И вот уже более полутора десятков лет мы сами разрабатываем и выпускаем продукцию ПИК-99:

 

  • снаяряжение и одежду для велотуризма;
  • рюкзаки, палатки, спальники и даже туристические коврики;
  • палатки для зимней рыбалки;
  • надувные санки-ватрушки, они же тюбинги;
  • чехлы для лыж, дуги для каркасных палаток и некоторые другие вещи.

 

Гарантию 2 года  на ПИК-99 и 1 год -  на ВСЕ остальное  
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При покупке в нашем магазине ПИК-99 вы без всякой доплаты получаете:
+ 1 дополнительный год гарантии на любую продукцию под маркой "ПИК-99"
+ 1 дополнительный год гарантии на продукцию Deuter, Petzl, Mora, SealSkinz, Salewa

Подробнее о гарантии в магазине ПИК-99 >>

Таким образом гарантийный срок на приобретенные у нас товары составляет:

На продукцию под маркой ПИК-99 - 2 года с момента продажи через наш Интернет-магазин или наш выставочный зал на 16-й линии В.О.

На продукцию Deuter, Petzl, Mora, SealSkinz, Salewa - 2 года с момента продажи через наш Интернет-магазин или наш выставочный зал на 16-й линии В.О.
То есть если у этих производителей гарантийный срок меньше - от нашего имени мы даем гарантию 2 года!

Гарантийный срок на товары других производителей - 1 год с момента продажи.
Если у другого производителя гарантийный срок предусмотрен меньше - мы все равно даем гарантию на все товары, купленные у нас - 1 год.

 

 

 

Возможность  вернуть товар  = 180 дней  
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Подробнее о возврате в нашем магазине здесь >>

В магазине ПИК-99 вы можете отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения, а после получения Товара - в течение 180 (ста восьмидесяти) дней, не считая дня покупки (а не 7 или 14 дней, как предусмотрено Законом РФ№ 2300-1) Отказ от товара или его возврат вы можете сделать без объяснения причин.

 

 

 

Чем докажем?  Вот отзывы  покупателей
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Вы знаете, мы гордимся тем, какие отзывы нам пишут покупатели. Значит, мы делаем полезное для людей дело. Прокрутите вниз - убедитесь сами!

 

190120-ryukz-spaln Олег Прыгунов (Череповец) | Рюкзак, спальники
Всем доброго времени суток. Случайно увидел рекламу Пик-99. Снарягу (рюкзак 90л, спальники распашные 4шт, палатка 3х местная) покупал у них в 2000 году. Специально ездил в Питер( как сейчас помню на Васке, вроде 4линия) Активно юзал и продолжаю пользоваться до сих пор, круглый год. Имел место ремонт(менял синтепон и подкладку в спальниках, обрабатывал аквастопом тент палатки). Более надёжной и долговечной снаряги для туризма не встречал. Отзыв не заказной, за свои слова отвечаю. Благодарю от души.

ПИК-99: Олег, спасибо огромное! 20 лет прошло, ничего себе!

Олег Прыгунов: Да вам парни спасибо... Уважаю людей, кто честно и почтенно делает своё дело.
В мае будет ровно 20. Я думаю дольше меня нет пользователей) (19.01.20)

  Источник: ВКонтакте >>

051119st-okomp Петр Данилов (Мирный, Республика Саха (Якутия) | О компании, рюкзаки Соло
Древние рюкзаки пик-99
Похожи на модель Мобула скаут 70л
Фото сделано на острове Олений оз. Вуокса Ленинградская область

ПИК-99: Пётр, это рюкзаки Соло. Наверное, Соло-100 и Соло-80. Сколько они уже у Вас?

Петр Данилов: года с 2008

ПИК-99: Пётр, а когда фото сделано? Мне интересно - сколько они прослужили к моменту фотографии :)

Петр Данилов: Фото сделано в 2015 году, но рюкзаки живы и сейчас. (05.11.2019)

 

Источник: ВКонтакте >>

 

150320-okomp Николай Кустов (Москва) | О компании
Все равно цена/качество у пик99 наилучшее. Дешевле только г....о из Ашана, соразмерно качественное в среднем по больнице в полтора раза дороже. (15.04.20)

 

Источник: ВКонтакте >>

 

130919yl-okomp Gleb (Россия) | О компании
Отличный магазин, нашел всё, что было нужно для похода. Ездили в Карелию на две недели, и снаряга не подвела! (13.09.2019)

 

Источник: yell.ru >>

 

131118-okomp Данил Белов (Россия) | О компании
Здравствуйте, хочу поблагодарить фирму ПИК-99, что добросовестно относитесь к своей работе. Сегодня получил посылку, за которую большое спасибо. Буду советовать знакомым приобретать в вашей фирме покупки, заказы. С уважением Александр (13.11.2019)

 

Источник: ВКонтакте >>

 

021118-okomp Сергей Ходев (Россия) | О компании
Пик 99, спасибо Ольге и Сергею Лащевскому в решении некоторого недоразумения. Вот где действительно заботятся о своих клиентах все на высшем уровне, такого не найдете ни в одном магазине. Если буду искать товары, то "пик 99" будет первый куда я загляну. Успехов вам и процветания. Спасибо.

ПИК-99: Сергей, спасибо что с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Размеры и характеристики, указанные у наших внешних поставщиков не всегда соответствуют истине, к сожалению. Мы проверяем размеры на палатках и пересчитываем объемы рюкзаков. Но не весь товар можно проверять. Да еще эти размеры иногда изменяются от партии к партии.
Но в любом случае мы несем ответственность за товар, выложенный у нас на сайте - что за свой, что за чужой. (02.11.2018)

 

Источник: ВКонтакте >>

 

 

021118yl-okomp Сергей Ходев (Россия) | О компании
Пик 99, спасибо Ольге и Сергею Лащевскому в решении некоторого недоразумения. Вот где действительно заботятся о своих клиентах все на высшем уровне, такого не найдете ни в одном магазине. Если буду искать товары, то "пик 99" будет первый куда я загляну. Успехов вам и процветания. Спасибо.

ПИК-99: Сергей, спасибо большое - Вы нашли время написать даже в двух местах - здесь и ВКонтакте :-)) И от меня, и от Ольги! Сергей Лащевский (02.11.2018)

 

Источник: yell.ru >>

 

300818-okomp Алексей Бабков (Россия) | О компании
Отличное обслуживание. Товар, упаковка, сроки - все в лучшем виде. Спасибо персоналу ПИК-99! (12.09.2018)

 

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120918-okomp nikolskiyvalera1988 (Россия) | О компании
Особенно радуют распродажи и скидки)) Сервис нормальный. Заказы обрабатывают и отправляют быстро!

ПИК-99: Валерий, спасибо! Распродажи и скидки у нас честные - если уж скидка, то это действительно, скидка от той цены, по которой товар распродавался раньше :-)) (12.09.2018)

 

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270718-okomp Максим Шандевский (Россия) | О компании
Заказ получил быстро всем доволен Большое Спасибо! (27.07.2018)

 

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140718-okomp Ольга Иванова (Коурова) (Россия) | О компании
Тех.поддержка магазина на высоте! Консультируют всегда быстро и чётко! Помогли с подбором дуг для палатки! Заказ оформили мгновенно. И после оформления заказа сразу отправили. Даже не ожидал! Особая благодарность - Ольге, это она помогла в выборе и оформлении! (14.07.2018)

 

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110718-okomp-kovr sergo40 (Россия) | О компании, коврик
Искал коврик в подарок на д/рожд. другу с весьма крупным телосложением. Лишь здесь нашёл с шириной 75см. Пока согласовал с другом, оплатил, дошли деньги, наконец коврик пришёл в город, где живёт друг - он успел уехать в отпуск, на длительную рыбалку. Утром друг уехал, а вечером "пришёл" коврик :-) Пун.Выд.Зак. отказался выдавать заказ дочери друга. Я написал в ПИК, и прямо в выходной там смогли поменять получателя - заказ получил другой друг, уезжавший на рыбалку днём позже. В итоге коврик "приехал" прямо к палатке именинника! Всё благодаря энергии и неравнодушию директора ПИКа. Сергею Лащевскому большое спасибо! Всего-то коврик, накладка со временем - вроде бы пустяки, а настроение у всех на высоте! Человеческое внимание безусловно притягивает! Удачи Вам! С уважением, Манин Сергей.

ПИК-99: Сергей, спасибо за теплые слова! Я сам рад, что удалось все успеть :-)) Ведь это же подарок! (11.07.2018)

 

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230518-okomp Sergej.ivashhenko.1989 (Россия) | О компании
Хороший тематический магазин. Не попса китайского производства как у большинства конкурентов, а качественная российская снаряга. С таким снаряжением хоть в поход на выходные, хоть в отпуск в горы.

ПИК-99: Сергей, спасибо! Но от себя добавлю, что китайские товары у нас тоже есть. Правда, только такие, которые мы сами взяли бы в поход. Что периодически и происходит - берем с собой и испытываем :-)) (23.05.2018)

 

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250418-okomp Александр Сеник (Россия) | О компании
Нормальный магазин.Всевозможные виды оплаты:хочешь до,хочешь после получения плати.Радует огромное количество пунктов выдачи по России.Быстрая отправка.Общение нормальное.Трек отслеживался.Заказ пришел раньше намеченного. Хватит,а то зазнаются. (25.04.2018)

 

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190917-okomp Алексей Головин (Айхал, Республика Саха Якутия) | О компании
Получил вашу посылку качество таваров порадовало (19.09.2017)

 

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100517-okomp-germokoshel-trek5 Леля Киммель (Магнитогорск Челябинская обл.) | О компании, гермокошелек, велосумка ТРЕК-5
в этот раз письмо куда-то затерялось, номер заказа, конечно же, я не помню, вообщем заказ в г. Магнитогорск благополучно прибыл, спасибо большое ПИКу и его сотрудникам за оперативность и доброжелательность. С гермокошельком какая-то засада, я, наверное, туплю, не могу разобраться как его запечатать на эту застежку.. А велобокс на руль просто отличный, хотя моя зеркалочка вместе с объективом туда не влезла, придется по частям толкать. (10.05.2017)

 

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2yl-okomp-kotl Светлана Годовалова (Россия) | О компании, котел
Посылку получила 24 января. Удивило почти полное отсутствие маркировки производителя на изделии! Просто привыкла видеть характерные "значки", если материал изделия предназначен к использованию для пищевых целей. И памятка по уходу была бы не лишней! Вот такие "капли дегтя" в "бочке меда"! Функционал КОТЛА проверим в длинные февральские выходные в походе! В любом случае, Спасибо! (2 года назад)

 

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2yl-okomp Oleg Oreshnikov (Москва) | О компании
Магазин хороший, обслуживание в норме, только курьеров в Москве надо менять. (2 года назад)

 

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2yl-okomp-solo maxvikt2010 (Россия) | О компании, рюкзак Соло
Это мой ответ при переписке с представителем фирмы, с удовольствием публикую его целиком здесь! "Оля, здравствуйте! Благодарю Вас! Заказ получил. Нежное обращение - признательность за удивительный стиль работы вашей фирмы: с интеллигентной заботой обо мне начиная от текста на сайте и до переписки в процессе покупки. Честно говоря, среди фирм не встречал - в основном шаблонная бесвкусица. Более того, этот стиль и ценовая политика являются для меня обоснованием того, что ваша цель не нажива, а честная прибыль от добросовестной работы. Очень это приятно, весьма рад за вас (и за нас, безусловно!). Процветания вашему делу! С Уважением и Теплым Туристическим Приветом, Максим. : -) P.S. Кстати, наткнулся на ваш сайт в поисках того, кто же шил рюкзаки "Соло", один из которых прослужил мне верой и правдой 25 лет!! И до сих пор скрипит, но служит, старина тёртый (и кое-где подшитый). А купил случайно..." (2 года назад)

 

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070617st-okomp Crazy Mashinist (Россия) | О компании
упаковка товара от ПИКа всегда радует) (07.06.2017)

 

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190317-okomp-odezhd-kotl Валенитина Мощалкова (Калуга) | О компании, одежда, котлы
Добрый день! Хочу поблагодарить за вашу работу! Заказывала в пункт самовывоза в Калуге. Пришел заказ, часть одежды не подошла по размеру. Остальное - заказывала 6 походных котелков производителя "555" - качество понравилось. Написала менеджеру по поводу неподошедшего товара, сразу выслали схему как делать возврат, квитанцию выслали уже заполненную. Отдала ее в пункте самовывоза, ничего больше не заполняла, 1 минута. Через 4-5 дней менеджер Ольга написала, что товар получен, и деньги в ближайшее время перечислят. Мои потери - 300 р за обратную доставку. Меня это абсолютно устраивает. Никогда до этого возврат не делала и такой удобный сервис был тем более приятен. Спасибо! (19.03.2017)

 

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120317st-okomp Андре Де-Бурьон (Россия) | О компании
Наткнулся на Ваш магазин случайно.
Однако, богоподобный ассортимент при не менее прекрасных ценах.
Я очень впечатлён.
Мне как раз все обновлять пора, да и знакомым буду советовать. (12.03.2017)

 

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070217-okomp Светлана Мышкина (Санкт-Петербург) | О компании
Посылку с "Набором грибника" получила. Сама не поверила сообщению от фирмы СДЕК, когда меня известили, что мой груз на месте: ОТ ПИТЕРА ДО НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ЗА ТРИ ДНЯ!!!!!!!
Самое главное, пока не вскрывали, ждем торжественного момента и насколько все подойдет, напишу позже. Однако сейчас уже могу сказать, что один из самых приятных во всех отношениях, интернет-магазин. Получила самые вежливые и исчерпывающие инструкции по всем заданным вопросам, а также очень дельные совета даже по тем товарам, которыми данная фирма не торгует. Еще раз спасибо за все!! Уверена - еще встретимся, когда будет готов весенний прайс. (07.02.2017)

 

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200816st-okomp Walentin Pazmazin (Уральск, Казахстан) | О компании
да может цена и выше иногда, но оно того . качество не превзойденое и плюс отличный сервис. До сего никто так оперативно и вежливо, а самое главное крайне человеческое отношение к покупателю и понимание всех его проблем (20.08.2016)

 

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yl3-okomp-fonar Andrey Markin (Москва) | О компании, фонари Energizer
Заказывал в ПИК-99 в Москву 2 налобных фонаря Energizer 200 лм HEADLIGHT Vision HD+ и 2 комплекта термо белья. Быстрая доставка в четверг заказал в понедельник привезли. Все соответствует описанию. упаковано хорошо. я доволен. Не мало важно, что товар качественный(не то что продают в сетевых магазинах) Не первый раз заказываю в этом магазине. Рекомендую. (3 года назад)

 

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3yl-okomp-vatr Андрей Мишин (Россия) | О компании, ватрушки
Заказал в интернет магазине ПИК-99 две ватрушки,детям подарок на Новый Год. Через неделю заказал поступил в пункт выдачи, но вот чудо- в упаковке одна ватрушка, а стоимость указана за две((( Подарки дети, от Деда Мороза, не получат! Спасибо ВАМ за это!

ПИК-99: Андрей, я очень извиняюсь за нас. Это ужасный прокол. Особенно еще потому, что это должен был быть подарок от деда Мороза. Очень надеюсь, что у нас еще есть время исправиться, завтра можем Вам отправить новый, правильный, заказ. Если Вы согласитесь оставить заказ в силе - с нас скидка 10% на ватрушки и доставка до Вашего города за наш счет. Сергей Лащевский, руководитель ПИКа. (3 года назад)

 

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3yl-okomp Юрий Иванов (Россия) | О компании
Качество товара, скорость доставки, общительность менеджеров, о чем еще может мечтать потребитель, в ПИК-99 все это присутствует МОЛОДЦЫ! (3 года назад)

 

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240515-okomp Павел Смаглеев (Гатчина, ЛО) | О компании
Боже какое счастье что у вас появилась группа вк я уже лет 12 обожаю продукцию пик 99, спасибо что вы есть, вот щаз тока нашел вашу группу и не могу не написать вам спасибо. (24.05.2015)

 

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220415st-okomp Моисей Иванов (Киров, КО) | О компании
"Пик-99"-Производство Турснаряжения, да у меня есть ваша снаряга. Мне нравится. И на камче и бБайкале хорошо себя показала (22.04.2015)

Источник: ВКонтакте >>

6yl-okomp ana-balashova (Россия) | О компании
Отличная компания, я в ней работала и знаю как там все происходит "изнутри", отличный коллектив, все супер,а значит и выпускаемая продукция отличного качества. (6 лет назад)

 

Источник: yell.ru >>

 

210320-okomp-germokosh-sklpila-germoryuk100-tent5x3 Станислав Чижов (Нижний Новгород) | О компании, гермокошельки, складная пила, герморюкзак 100 литров, тент 5х3
Второй раз заказываю по интернету Вашу продукцию..и остаюсь очень доволен.Посылки приходят на почту, в очень короткий срок.Хорошо упакованными и все согласно договора.Спасибо! Буду еще заказывать!

 

ПИК-99: Станислав, спасибо! )) А что именно Вы у нас заказывали оба раза? И как Вам наша продукция?

Станислав Чижов: ну первый раз я заказал пару гермокошельков и складную пилу, а в этот раз герморюкзак на сто литров и тент 5на 3 метров, и вот сегодня эти вещи уже у меня, теперь посматриваю на котелки.... (21.03.20)

 

Источник: ВКонтакте >>

 

090716-okomp Виктор Царевский (Таганрог Ростовская обл.) | О компании
Здравствуйте, Я сделал заказ#21023 в интернет магазине 27 июня в понедельник и оформили его очень быстро. Передали в службу доставки во вторник. Тут все хорошо. Чего нельзя сказать о ваших партнёрах по доставке. Они отправили посылку аж в следующий понедельник. И это слегка обидно))
UPD. Посылку успели получить перед самым отъездом!)

ПИК-99: Виктор, здравствуйте.
Спасибо большое за обратную связь. У Вас отправка шла Почтой. И сожалению, тут выстраивается цепочка: мы - курьерка - Почта России. Напрямую работать с Почтой мы сейчас не можем. И не можем повлиять на ускорение процессов после передачи посылки курьерке.
Но вот что надо будет сделать - это более четко предупреждать покупателей о возможных увеличениях сроков. Потому что мы говорим покупателю то, что обещает курьерка - мол, мы за 1-2 дня передадим на Почту. А выходит - не так. И об этом надо предупреждать покупателей.
И тут очень важна эта обратная связь. (09.06.2016)

 

Источник: ВКонтакте >>

4yl-okomp-kr555 fuzzy003 (Россия) | О компании, кружки 555, чехол для коврика
Заказывал в Пике несколько кружек 555, чехол для каремата + пару мелочей вроде открывашек для консервов. Забирал в пункте выдачи, причем заказ доходит значительно быстрее, чем указывает Ольга в письме. При получении кружки были в целлофане, разворачивать не стал, дома посмотрел, одна оказалась с браком - сквозные прорезы на стенках в нескольких местах. Подумал - сам виноват, что на пункте выдачи не проверил и не отказался. Но решил таки отписаться в письме, тем более Ольга просила написать при получении. Написал, сразу извинились, предложили вернуть деньги или выслать в пункт выдачи еще одну кружку. Согласился на еще одну кружку и через 1-2 дня она была в пункте выдачи. Работа с клиентом и скорость обработки заказов просто на высоте! Честно не ожидал, что с по сути копеечной кружкой кто-то будет возиться. Пик-99 - молодцы! Так держать! Обязательно буду заказывать еще.

ПИК-99: Спасибо за отличный отзыв! Очень ценно всестороннее описание работы компании - не только исключительно положительных моментов, но и того, как она справляется с недочетами обслуживания. С нетерпением ждем Ваших дальнейших детальных откликов на нашем сайте! (4 года назад)

 

Источник: yell.ru >>

 

150318-okomp-kub2 Алексей Пайков (Владимир, ВО) | О компании, палатка рыбака СТЭК КУБ-2
Заказал палатку стек куб-2 трехслоную ужасное не соответствие размерам, да и с молниями возникают проблемы. Осталось очень плохое впечатление о компании.

ПИК-99: Алексей, здравствуйте.
В письме нам Вы пишете: "Здравствуйте, палатка пришла но она не соответствует заявленным размерам. Заявлено было высота боковой стенки 180 и высота по центру 205. Я при своем росте 182 не смог встать даже по центру в полный рост! Из нюансов с большим усилием закрывается входная дверь и почти невозможно закрыть вентиляционное отверстие! От палатки отказался, хотелось бы узнать как можно решить данную ситуацию? Крайне расстроился ведь так надеялась что хоть у вас всё честно, и по отзывам вас хвалят... Спасибо за понимание!!!"
Что касается размеров - то я сам себя не понимаю. Обычно мы берем за основу данные производителя, но я сам их перепроверяю. Получается, либо я ошибся при замерах палатки, либо не исправил не сайте. Я проверю и исправлю.
То, что плохо работают молнии, а палатка была без уценки - это, безусловно, наш большой прокол. За что я, как руководитель, очень извиняюсь перед Вами.
Возврат, в такой ситуации, естественно за наш счет.

Алексей Пайков: мне уже девушка с вашей компании всё объяснила и помогла решить некоторые проблемы с возвратом! Всего вам наилучшего. Что могу сказать качество работы сотрудников на высоте. (15.03.2018)

 

Источник: ВКонтакте >>

 

 

050320yl-chehryuk Мария Яковлева (Россия) | Чехол на рюкзак
Очень благодарна!! Несколько раз пыталась заказать синий чехол на рюкзак, но в наличии были только черные (не приемлю). В результате менеджер Ольга каким-то чудом догадалась, что Гугл почему-то выдает мне не все российские источники, и прислала ссылку на сайт производителя, и даже посмотрела, что там еще остались синие!! Это забота о НЕ-клиенте и самое настоящее благородство!! Я уже заказала, жду, радуюсь.

ПИК-99: Мария, спасибо за отзыв! Жалко, у нас не было синих чехлов! Хотя тогда Вы бы не оставили такой замечательный отзыв :-)) (05.03.2020)

 

Источник: yell.ru >>

 

 

2yl-spaln-termobel Станислав Шумков ( Севастополь) | Спальный мешок; термобелье.
Спальник и т.бельё. Сегодня получил, очень благодарен. Обслуживание у Вас на высоте, буду рекомендовать ПИК99 всем своим друзьям и знакомым. В общем спасибо. С уважением Станислав Шумков. (15.07.2018)

 

Источник: yell.ru >>

150718yl-spaln Александр Андреев (Москва) | Спальный мешок
Интернет магазин классный. Заказал спальный мешок всё благополучно случилось. За 2 дня товар из Питера в Москву доехал. Спасибо всем участвовавшим за оперативность и внимание. (15.07.2018)

 

Источник: yell.ru >>

Еще отзывы о нас можно подробнее посмотреть здесь >>

Так как ПИК-99 работает уже давно, в Интернете можно найти множество отзывов о нас, о нашей продукции, обзоров, тестов...
Наберите в поисковике "ПИК-99 отзывы" или "ПИК-99 тесты" и узнаете о нас много всего :-)

Но чтобы облегчить вам эту задачу, мы приводим ссылки на интернет-ресурсы, где обсуждается наша фирма или наша продукция:

Отзывы покупателей и о нашей продукции, и о фирме ПИК-99 в нашей группе ВКонтакте >>

Отзывы о фирме ПИК-99 на портале YELL.ru >>

Отзывы о продукции ПИК-99 на сайте ActiveInfo >>

Отзывы о продукции ПИК-99 на сайте ВелоПитер >>
Отзывы о продукции ПИК-99 на сайте Питерский Охотник >>
 

Отзывы о нашем интернет-магазине (velo36.ru Воронеж)
Отзывы на сайте "Путешествия по Кольскому и "Скитальцы севера" (спальники, санки-ватрушки, палатка Грань-1)
Отзывы о продукции ПИК-99 на сайте Комиссии научного туризма Русского Географического общества (КНТ РГО) knt.org.ru
Отчет об испытаниях палатки "Одиножды один" 
Тест-обзор наших легких палаток, проведенный сайтом ActiveInfo
Тест-драйв велосипедного чехла, проведенный сайтом ВелоПитер
Обсуждение наших легких палаток на форуме ВелоПитера
Обзор палатки ПИК-3-плюс, проведенный блогом Survival Panda 
Отчет об испытаниях палатки ПИК-99 "Одиножды один Суперлайт" (очень подробный обзор, LiveJournal)
Отчет об испытаниях палатки "Дважды два Суперлайт" (survivalpandas.blogspot.ru) >>

 

 

Шнуры бывают плетеные и вязаные. Вязаные - это недорогие веревки хозяйственного назначения. Вязаный шнур вы легко узнаете - если у него не оплавлен край, то он распускается, если потянуть за нитку. Как старый шерстяной носок :-)) 

Плетеный шнур плотный, не растягивается под нагрузкой. И он не распускается, потому что нити переплетены между собой. Но обжигать срез все равно надо, иначе он будет распушаться. 

Малорастяжимый шнур плотного плетения, имеющий специальную фактуру, предотвращающую проскальзывание в руках. Обладает низкой гигроскопичностью, практически не впитывает воду и не дает усадки при намокании. Имеет положительную плавучесть и устойчив к истиранию. Имеет тонкий сердечник. 

Материал

  •  полиэстер или светостабилизированный полипропилен

Характеристики

  • Ø3,1 мм;
  • 16 прядей;
  • разрывная нагрузка - 150 кгс;
  • длина мотка - 20 м

Аксессуары

Колышки для палатки V-образные стальные (комплект 12 шт)
Колышки для палатки V-образные стальные (комплект 12 шт)
Артикул: С9192
Стальные колышки для палаток в матерчатом чехле.
Вес 1 шт = 25 гр.
330 Р
Колышек для палатки спиральный
Колышек для палатки спиральный
Артикул: нет
материал - пружинная сталь Б-2-4,0 ГОСТ 9389-75 |
вес 65гр | длина 23см | Ø спирали 26мм| Ø проволоки 4мм
120 Р
Шнур плетеный Ø4.5 мм с сердечником (20м)
Шнур плетеный Ø4.5 мм с сердечником (20м)
Артикул: нет
Очень прочный шнур для разных походных нужд. Плотное плетение, почти не тянется. Благодаря сердечнику шнур большого диаметра не вытягивается. Может использоваться в качестве растяжки между деревьями, через которую перебрасывается большой групповой тент.
320 Р

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